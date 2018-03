Frente fria provoca chuva em boa parte do país nesta quinta

SÃO PAULO - A quinta-feira, 1, terá pancadas de chuva no norte, parte do centro-oeste, nordeste e no sul do país por conta da passagem de uma frente fria oceânica que vai deixar instável a região sul do país e provocará chuva forte.

No Rio Grande do Sul, choverá ao longo do período enquanto que em Santa Catarina e no Paraná, a chuva forte ocorrerá na forma de pancadas rápidas e isoladas. Esta condição de pancada se estende a grande parte das Regiões Centro-Oeste, Norte, sul e oeste de São Paulo.

No restante de São Paulo e triângulo mineiro o dia será de sol, com uma pequena possibilidade de pancada de chuva a partir da tarde. Essa possibilidade também se verifica no interior do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, porém a qualquer hora do dia.

Já na costa leste do Nordeste, o dia será de sol entre poucas nuvens. Nas demais áreas do pais o dia será com sol e poucas nuvens. A temperatura máxima apresentará pequeno declínio no Rio Grande do sul e permanecerá estável no restante do país.