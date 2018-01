Frente fria provoca chuva em grande parte do País

Esta sexta-feira, 9, será de tempo fechado e com pancadas de chuva em grande parte do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A frente fria enfraquece sobre o continente, mas mantém um canal de umidade, que deixará o dia nublado e com chuva no Amazonas, no centro-sul do Pará, no norte de Mato Grosso e de Goiás, no Distrito Federal, no oeste e no sul de Bahia e em grande parte de Minas Gerais, onde poderá chover forte.

No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste do Estado mineiro, a previsão é de chuva ao longo do dia com acúmulos significativos. Na faixa litorânea que vai do norte de São Paulo a Santa Catarina, as chuvas deverão ocorrer de forma fraca e isolada. No Acre, em Rondônia, no Amapá e no nordeste do Pará há a possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas do País, a previsão do CPTEC é de variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas devem estar baixas no Rio Grande do Sul.

Na Grande São Paulo, a sexta-feira começou com céu encoberto, chuviscos isolados e termômetros oscilando em torno de 13ºC. O tempo não deve mudar muito ao longo do dia e seguir com muita nebulosidade e chuvas fracas, o que mantém a sensação de frio, já que as máximas não devem superar os 17ºC no período da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O fim de semana deverá começar com frio - a mínima prevista para o sábado é de 11ºC. No decorrer do dia o sol até aparece entre as nuvens, mas as temperaturas máximas não devem passar dos 20ºC. No domingo é que o sol volta a predominar, de acordo com o CGE, e favorece a rápida elevação das temperaturas.