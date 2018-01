Frente fria provoca ressaca no Rio de Janeiro A frente fria que chegou ao Rio no sábado continuou, nesta terça-feira, 22, a provocar ressaca com ondas de até dois metros nas praias das zonas sul e oeste. Em Ipanema, o mar chegou a cobrir toda a faixa de areia. No Leblon, surfistas entraram na água para aproveitar a maré. Por causa da força dos ventos e da correnteza, dois pingüins e um gavião tiveram de ser resgatados por bombeiros na Praia de Guaratiba, zona oeste. Eles foram levados para o Zoológico de Niterói, região metropolitana, e estão bem. O alerta marítimo continua até quinta-feira, 24, quando a frente fria deverá deixar o litoral. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de mais chuvas até esta data. Nesta madrugada, os termômetros marcaram 12,3ºC no Alto da Boa Vista, segunda menor temperatura registrada na cidade este ano. O recorde de mínima é de 12,2ºC, registrado em julho. Corrigida às 20h39. Alerta continua até quinta-feira, não quarta