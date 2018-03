Frente fria se afasta, mas temperatura não passa dos 19º em SP

A frente fria que chegou a São Paulo na segunda-feira se afasta do Estado, mas a umidade que vem do mar deixa o tempo chuvoso no litoral. Céu nublado na Grande São Paulo, nos vales do Paraíba e do Ribeira e nas regiões de Campinas e de Sorocaba. A capital tem máxima de 19 graus nesta terça-feira, 20, e a temperatura também não passa dos 19 graus no litoral. Na quarta-feira, 26, o tempo fica chuvoso nas praias e com sol nas outras áreas; a máxima não passa dos 23 graus na capital, que tem mínima de 13 graus. Sol e temperatura em elevação a partir de quinta-feira. Na sexta, a máxima sobe ainda mais e pode chegar aos 28 graus na capital paulista. Apesar de a temperatura subir, o fim de semana não deve ser de muito calor. País Uma massa de ar polar chega ao Brasil e derruba a temperatura no centro-sul do País. Sol, com geada ao amanhecer no interior gaúcho, na Serra e no Planalto Catarinense. A madrugada desta terça foi muito fria no Paraná, com formação de geada fraca em algumas cidades das regiões sul e central. No Rio Grande do Sul, após os temporais, a temperatura chegou a 5 graus nesta manhã em Porto Alegre. A menor temperatura registrada na madrugada foi em Palmas, a 360 quilômetros de Curitiba, no sul do Estado, com 0,5 grau. Em União da Vitória, na mesma região, os termômetros chegaram a marcar 1,7 grau. No centro do Paraná, o município de Guarapuava registrou 2 graus. Em Curitiba, os termômetros marcaram 4 graus no início da manhã. Na região norte do Estado, as temperaturas variaram entre 8,5 graus e 9,5 graus. Nesta terça, a umidade que vem do mar deixa o céu nublado no centro-leste do Paraná, de São Paulo e de Minas. Chove o dia todo no litoral paranaense e paulista, em todas as regiões fluminenses e capixabas. Sol com pancadas de chuva a partir da tarde no litoral da Bahia, no centro-sul de Goiás, no centro-norte de Mato Grosso e na região Norte. Tempo seco nas outras áreas. (Colaboraram Evandro Fadel, do Estadão e Milton F. Da Rocha Filho, da Agência Estado.)