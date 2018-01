Frente fria trará chuva a São Paulo na quarta-feira A chegada de uma frente fria, com chuva, prevista para a noite de quarta-feira, 16, deve alterar um pouco a estiagem que predomina sobre São Paulo desde o início de agosto. A temperatura deve cair um pouco, amenizando o clima seco na capital, onde não chove desde 1º de agosto, de acordo com previsão da empresa Climatempo. A forte massa de ar seco continua sobre o Estado de São Paulo, deixando a umidade baixa, com poucas nuvens. Na tarde desta segunda-feira, 14, a temperatura máxima deve atingir os 30 graus e, na terça, 31 graus. A frente fria que chegará ao Estado de São Paulo na quarta-feira já provoca chuva no Rio Grande do Sul, segundo o meteorologista Alexandre Nascimento, da Climatempo. Essa frente terá força suficiente para furar o bloqueio da massa de ar quente e seco que está sobre São Paulo, provocando chuva e queda na temperatura, disse o meteorologista. A temperatura deve cair de 30 para 21 graus na quinta-feira, 17, e, junto com a chuva, deve contribuir para aumentar a umidade do ar e tornar o clima mais agradável. De acordo com Nascimento, é normal que no inverno o clima fique mais seco, com poucas chuvas e umidade do ar baixa, mas o que chama a atenção neste ano é o forte calor. "Desde o início do ano a temperatura do oceano tem se mantido acima do normal. As frentes frias até chegam, mas logo perdem força e são desviadas para o mar", explica. Na sexta-feira, 18, a probabilidade de chuva cai bastante, mas a temperatura máxima deve continuar em torno dos 21 graus. Porém, essa mudança deve ocorrer somente nas regiões leste e sul do Estado, o que inclui a capital, região metropolitana, litoral e os vales do Paraíba e Ribeira. Nas demais regiões, o tempo continua seco. Alterada às 11h33