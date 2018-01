Frentes frias atingem o Sul e o Sudeste do País nesta terça

Nesta terça-feira, 17, uma frente fria entra em dissipação no litoral do Espírito Santo mas ainda reforça instabilidades no interior do continente.

Segundo a Climatempo, uma outra frente fria se desenvolve rapidamente no Sul do País, levando chuva ainda nesta manhã para algumas cidades gaúchas. A Alta Pressão Atmosférica entre estas duas frentes deve deixar o tempo seco nos Estados do Sul, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Essa massa de ar tende a sair do continente para o oceano, mantendo ventos de leste e sudeste sobre a costa Sul e Sudeste.

Outra Alta Pressão, a Subtropical, continua atuando sobre a Bahia, mas diminui de intensidade. A Zona de Convergência Intertropical atua mais próximo a costa norte do Nordeste, e junto com outros mecanismos, deve provocar chuva entre Pernambuco e Maranhão.