Frescura do cara!

O Brasil pode até ser um pouco esse país que Lula definiu recentemente como lugar de cabra macho que não cai de cama com gripe, mas daí a alguém mais sensível pedir asilo político nos EUA alegando que não dá para ser homossexual assumido por aqui, peralá! O brasileiro Genésio Januário Oliveira Jr, de 29 anos, tem todo direito de brigar pelo visto que lhe permita viver em paz junto ao marido americano, mas não precisa nos responsabilizar por sua imigração. Na contramão do preconceito que faz Genésio "fugir" do Brasil, o superbadalado estilista americano Marc Jacobs soltou a franga madrugada dessas no Largo do Arouche. Festejava, entre outras coisas, sua lua de mel em São Paulo com o namorado brasileiro, Lorenzo Martone. Desde a celebração do 10º aniversário de casamento de André Ramos e Bruno Chateaubriand sob os holofotes do Edifício Chopin, em Copacabana, não se via nada tão meigo no Brasil. Em alguns pontos dos EUA, na chamada "América Profunda", esse tipo de evento é reprimido a bala. CASA DO BARALHO A verdade é que não tem homem em Brasília para desafiar a senadora Roseana Sarney numa partida de pife-pafe. Ou já teriam criado uma diretoria para organizar os jogos. QUESTÃO DE TEMPO A Globo não tem planos, pelo menos não por enquanto, de fazer um especial Por Toda A Minha Vida em homenagem a Clodovil. Lotação esgotada Nelson Jobim esteve na África do Sul justo no dia em que Johanesburgo negou visto ao dalai-lama. Vai ver o país é pequeno demais para os dois! O ministro, como se sabe, não cabe em si! E parece que o dalai-lama também é bem espaçoso. Leitura dinâmica A União Europeia está pregando o "engajamento construtivo" de Cuba. Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada! Relaxa, vai! Noites cariocas Aécio Neves voltará a ter encontros no Rio na sexta-feira, 15 de maio. Reúne-se no final do dia com o empresariado na Associação Comercial, mas, depois disso, sua agenda está aberta a convites. Só se falava disso ontem no almoço do Celeiro, no Leblon, ponto de encontro de algumas das jovens senhoras mais lindas do bairro! Pela hora da morte Subiu uma barbaridade o preço do colete à prova de balas no comércio de Copacabana. Uma versão pirata do produto deve estar chegando ainda hoje às calçadas do bairro. Sem data para acabar Gisele Bündchen vai se casar de novo com Tom Brady, desta vez em festa para parentes e amigos na Costa Rica. Nem na Índia o ritual do matrimônio tem tantas etapas. Hare baba, né não?! Atenção torcedor de SP FHC chamou o sistema de representação no Congresso de "bambo". Bambi é outra coisa, OK?!