Frevo ganha centro de referência e difusão em Recife

RECIFE - Espaço que visa a difundir o perpetuar o ritmo que ganhou o título de patrimônio cultural e imaterial pela Unesco, o Paço do Frevo será inaugurado neste domingo, 9, dia em que se comemora o ritmo.

O Paço vai funcionar em um edifício do início do século 19, tombado pelo Iphan, na Praça do Arsenal, bairro do Recife Antigo. Estava há 36 anos sem uso. Sua última função foi sediar a Western Telegraphy Company. Restaurado, possui quatro andares em um total de 1,7 mil metros quadrados agora totalmente voltado ao ritmo pernambucano que surgiu entre o final do século 19 e o início do século 20 e depois incorporado ao carnaval.

O projeto, de R$13,2 milhões, é fruto de parceria entre a prefeitura do Recife, Fundação Roberto Martinho e empresas públicas e privadas. Terá exposições permanentes e temporárias e cursos da dança e da música. Também abriga um centro de documentação, estúdio de gravação e radio online.

A diretora e cenógrafa teatral Bia Lessa assina a curadoria.