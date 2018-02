Frio continua, mas o sol predomina em grande parte do Brasil

Neste sábado, o dia terá predomínio de sol em grande parte do País. Na faixa leste entre o norte de Minas Gerais e a região Nordeste, o dia terá maior nebulosidade. Enquanto isso, na faixa litorânea do Nordeste o tempo terá muitas nuvens, com alguns períodos de sol e condição para chuvas isoladas entre o sul da Bahia e o Recôncavo Baiano.

Entre o leste de Sergipe ao Rio Grande do Norte, o tempo estará instável. O calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas de chuva entre o norte do Amazonas, Roraima e Pará. No litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará haverá pancadas de chuva rápida. Já no centro-sul e demais áreas do país este sábado será de sol e poucas nuvens.

As temperaturas estarão elevadas entre o oeste da Bahia e o sul do Amazonas e amenas durante a tarde no Sul do território brasileiro. Em São Paulo, a temperatura fica entre os 11ºC e os 24ºC, com céu claro durante a tarde e a noite.