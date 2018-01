Frio deve continuar no Paraná As temperaturas continuam muito baixas hoje no Paraná, mas não chegaram a bater os recordes de domingo, o dia mais frio deste ano no Estado. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a menor temperatura foi registrada em Palotina, no oeste do Estado, na madrugada de hoje, com os termômetros marcando 0,1 grau negativo. No domingo, o distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no sul do Estado, marcou 2,9 graus negativos. Em Curitiba, a temperatura hoje foi de 1,3 grau positivo, repetindo a que tinha sido registrada no dia anterior. As geadas, que já tinham tornado a paisagem branca nas regiões sudoeste, sul, centro e leste do Paraná no domingo, voltaram a ser registradas hoje. A previsão é que o frio continue pelo menos na madrugada desta terça-feira, com formação de geada de leve a moderada. Durante o dia de hoje, as temperaturas no Estado não ultrapassaram 18 graus.