Frio diminui, mas temperatura não deve passar dos 17 graus

A madrugada desta terça-feira, 31, foi de muito frio, porém menos intenso em relação a segunda, quando termômetros chegaram a marcar 5 graus. Nesta terça, a temperatura registrada na madrugada variou entre 7 e 10 graus na capital paulista e a máxima não deve passar dos 17 graus. O frio menos intenso, segundo a meteorologia, se deve à presença de nuvens no céu, o que impede quedas bruscas de temperatura. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o frio foi intenso nesta madrugada, quando os termômetros chegaram a marcar 0 graus. Na madrugada de segunda, a temperatura havia chegado a 3 graus negativos. Nesta terça, o ar polar ainda predomina sobre São Paulo. O sol aparece na maior parte do dia e não há previsão de chuva. A partir de quinta-feira, 2, a temperatura sobe em todas as regiões paulistas e não há mais chance de geada na região de Campos do Jordão. Até sábado faz sol, sem previsão de chuva. A temperatura sobe e pode chegar aos 20 graus na quinta e aos 22 graus na sexta-feira.