Frio em Campos do Jordão promove turismo fora de época A madrugada mais fria do ano, nesta terça-feira, 22, registrou em Campos do Jordão, cidade da Serra da Mantiqueira, um grau abaixo de zero e alguns pontos de geada no Horto Florestal do Estado. A cidade amanheceu coberta por uma névoa que chegou a esconder as montanhas e araucárias. "Quando esfria assim a procura pelos hotéis aumenta em 20%", disse a presidente da Associação de Gastronomia e Hotelaria, Elizabete Simabuco. Por volta das 8 horas da manhã a temperatura ainda se mantinha baixa, em torno de 1 grau. Para os próximos dias, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Inpe, a temperatura pode subir um pouco, mas as mínimas permanecem baixas, variando entre 3 e 7 graus. Para aproveitar o último mês do inverno - a primavera chega em 23 de setembro - a Associação de Gastronomia e Hotelaria decidiu investir em um cardápio à base de queijos e vinhos, para combinar com as noites frias. Neste ano o movimento de turistas durante a temporada de julho, mês no qual não fez tanto frio, ficou 20% abaixo do esperado e por este motivo, novos eventos tentam atrair visitantes para o município. Até 10 de setembro, 22 restaurantes apresentam no Festival do Queijo e Vinho versões novas de racletes e fondues hamonizados com vinhos importados. "É uma comida que combina com o frio e os restaurantes apresentam novos queijos e molhos". Como atrativos estão os descontos de até 40% em hotéis e pousadas e ainda promoções conjugadas com os restaurantes. "A intenção é atrair os turistas fora de época, fora da temporada de julho". Pela primeira vez o município vai receber uma exposição de vinhos. A Winter Wine Expo, vai acontecer de 5 a 9 de setembro no Campos do Jordão Convention Center. Vinícolas do país e também do exterior vão apresentar cursos e palestras, além de mostrar seus produtos. Enólogos e someliers vão participar do evento que também vai mostrar livros, vinhos, equipamentos, móveis e acessórios ligados ao assunto.