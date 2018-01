Frio pode provocar geada na Serra da Mantiqueira A terça-feira, 22, será bastante fria em todo Estado de São Paulo, principalmente no período da manhã. A massa de ar seco e frio que passa pelo Estado deve provocar geada na Serra da Mantiqueira, principalmente nos municípios de Campos do Jordão e Santo Antonio do Pinhal. O que favorece a geada, segundo os meteorologistas do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, Cptec/Inpe, são as baixas temperaturas que devem ficar abaixo de cinco graus. Nesta segunda-feira, 21, em Campos do Jordão, a mínima registrada no termômetro do Horto Florestal do Estado foi de 1,9 grau. A previsão para esta terça-feira é que a temperatura fique entre 3 e 15 graus. Apesar da chuva no fim de semana no Litoral Paulista, a semana, de acordo com a meteorologia, será sem chuva. Em todo Estado vai fazer bastante frio na manhã de terça, 22, mas as baixas temperaturas vão perdendo a força ao longo da semana. "De dia haverá bastante calor, principalmente à tarde, mas à noite as madrugadas serão bastante frias, o que é típico da estação", explicou o pesquisador Roberto Carlos Pereira. Na capital paulista, as máximas nesta terça-feira não passam de 21 graus segundo previsão do Cptec e as mínimas variam de 7 a 8 graus. As temperaturas sobem até quarta-feira, quando as mínimas já serão de 15 graus. Granizo No último sábado, uma forte chuva de granizo em Campos do Jordão destruiu telhados de casas localizadas em bairros da região central da cidade como a Vila Sodipe e o Jardim Márcia. Carros também foram danificados com a força da chuva, que durou cerca de meia hora.