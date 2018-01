Fuga histórica de penitenciária causa três exonerações no RN

SÃO PAULO - Ocorrida no final da noite da última quinta-feira, 19, uma fuga de 41 presos da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima de Alcaçuz, em Nísia Floresta (RN), na região metropolitana de Natal, causou a exoneração do coordenador do Sistema Penitenciário, José Olímpio da Silva, do diretor de Alcaçuz, major Marcos Lisboa, e do vice, Wellington Marques. Essa foi a maior fuga da história de Alcaçuz.

Em entrevista coletiva concedida, nesta sexta-feira, 20, o secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, Fábio Luís Monte de Hollanda, disse que tudo será investigado e que há suspeita de negligência. "Já abrimos uma sindicância para apurar as possíveis negligências no caso e os culpados serão exemplarmente punidos. O problema não foi falta de pessoal nem de estrutura, disse Hollanda.

Também durante a entrevista, o comandante da PM, coronel Francisco Araújo, afirmou que os presos estavam soltos na ala e que as celas estavam sem os cadeados. Ele esteve na ala por volta das 5 horas de sexta-feira, 20. " A fuga ocorreu à noite e os agentes penitenciários só se deram conta às 2h30 de sexta-feira, quando PMs chegaram ao presídio com três presos recapturados", disse. Os três presos recapturados reclamam das mudanças no sistema de visitas, falta de veículos para levá-los ao médico e alimentação precária.

Novo quadro. Após a fuga dos 41 presos, o coronel Severino Gomes Reis Neto, ex-comandante da PM, foi colocado como o novo Coordenador de Administração Penitenciária. O tenente-coronel Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto, ex-comandante do 4º Batalhão da PM, é o novo diretor de Alcaçuz. O Majô Francisco de Assis Ferreira dos Santos fica como o novo vice-diretor de Alcaçuz. Os atos seriam publicados na edição do Diário Oficial do Estado deste sábado, 21.

Segunda maior fuga. Em 5 de novembro de 2000, fugiram da penitenciária 28 presos; ação liderada pelo assaltante José Valdetário Benevides, o "Valdetário Carneiro". Armas de grosso calibre foram utilizadas na fuga. Além de Benevides, fugiram Cimar Carneiro, primo de Valdetário, e Benito Muradás, acusado de assassinato, sequestrado e estelionato.

Veja a relação dos fugitivos:

1 AILSON TEIXEIRA DE LIMA

2 ANDERSON CARLOS INÁCIO DO NASCIMENTO

3 AYRTON SILVA DA COSTA

4 CAIO CESAR MARINHO CÂNIDO (RECAPTURADO)

5 CLEBSON GALDINO AMADOR

6 ECLESIASTE ALVES CARVALHO

7 EDCARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA

8 ELIAS CANDIDO DO NASCIMENTO JÚNIOR

9 ERIBALDO ALVES GARCIA JUNIOR

10 EVALDO CHIANCA DA SILVA

11 EVERTON DA SILVA BARBOSA

12 EVERTON PATRICK DE MELO (RECAPTURADO)

13 FRANCISCO DE ASSIS ANANIAS DOS SANTOS

14 FRANCISCO EVANALDO GOMES DA SILVA

15 GENILSON SOUZA DE CARVALHO

16 GUSTAVO NICACIO ALVES

17 ISAÍAS LEANDRO LOPES

18 JEFERSON CAMARA DE FRANÇA

19 JEFERSON SOARES SALES RATES DE OLIVEIRA

20 JOABE DA SILVA

21 JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

22 JOÃO MARIA CANDIDO DE MELO

23 JOÃO PAULO VIANA

24 JOSE GUILHERME DE LIMA

25 JOSE RODRIGO DA SILVA

26 JOSÉ VALMIR SALES DOS SANTOS

27 JOSUE AUGUSTINHO DA SILVA

28 KAIO FÁBIO DE OLIVEIRA

29 LEANDRO FAUSTINO DA SILVA

30 LUIZ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

31 MAGNO HENRIQUE MARTINS DA SILVA

32 MAIBSON ALISON SILVA

33 MARCOS ANTONIO DE LIMA

34 PAULO CESAR BALBINO DE OLIVEIRA

35 RAMICÉS APARECIDO DA SILVA

36 RANIERE DAVISON MENEZES DA SILVA

37 RODRIGO CARVALHO PACHECO

38 THIAGO MANOEL TAVARES FERNANDES

39 TIAGO ROBERTO DA SILVA (RECAPTURADO)

40 VALDERI FLORIANO DA COSTA

41 WALTER COSTA ANDRADE