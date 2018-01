Fugitivos presos em meio a desabrigados Depois de fugir da prisão escondido em uma caixa de tomates, o assaltante Levir Leite de Lima foi recapturado na última sexta-feira entre os desabrigados no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Levir foi localizado pela Operação Capivara desencadeada pela Polícia Civil para combater saques às casas abandonadas pelas famílias durante enchente do rio Acre. Além de Lima, a polícia civil recapturou o assaltante Anderson Muniz da Silva, foragido do presídio Urso Branco, de Porto Velho. Ambos foram presos no bairro Cadeia Velha, um dos bairros mais atingidos pela enchente. Segundo o delegado Walter Prado, diretor - geral da Polícia Civil outros quatro suspeitos pelos saques foram presos em áreas alagadas. A operação, encerrada na última sexta-feira, teve apoio de canoas e veículos com tração nas quatro rodas. O leito do rio Acre está voltando ao seu estado normal, mas a Defesa Civil está fazendo campanha para que os desabrigados permaneçam nos alojamentos. Assim que a inundação cessar totalmente terá início uma operação para avaliar as condições dos imóveis e para desinfetar as áreas atingidas.