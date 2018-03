Fuja dessas bandejas Santana Quente, com apenas 5 opções para comer e cerca de 100 lugares para sentar, sua praça de alimentação é, no mínimo, indigesta. Fiesta Muitas mesas, quase todas coladas umas nas outras, calor excessivo, acústica ruim e poucas opções. Esta é a combinação que você encontra no Fiesta. Campo Limpo O ?limpo? ficou só no nome. No dia da visita do Guia, a praça estava bem suja, com resto de comida pelo chão e pelas mesas. Bonsucesso Uma tragédia para os estômagos exigentes. A praça de iluminação ruim e mesas apertadas tem só 23 opções de alimentação, a maioria de fast-foods.