Fuja dos micos Cuidados: Brasileiras têm de tomar cuidado com cintura alta e balonês na região do quadril. São modelagens que aumentam o bumbum e o quadril. Portanto, a recomendação é deixá-las para as mais magrinhas. O look balão só fica bem nas magras e nas de corpo tipo ?triângulo invertido?. Quem já é arredondada, corre o risco de lembrar uma bala embrulhada. A cintura alta favorece as baixinhas e magrinhas e fica bem apenas nas enxutas e com pouco busto. Quem tem barriga saliente, estômago alto ou muito seio deve desistir dessa tendência. Compre uma bata com brilho e relaxe. Minis: Comprimentos mini são para quem está com as pernas em forma. Do contrário, o ideal é investir no comprimento um pouco acima do joelho, que também é moderno. Salto: Se você não for a Victoria Beckham, não saia por aí de salopê e salto alto. O salopê é uma espécie de short beeeeeeeeem curto, justo e cavado, quase um maiô. Na passarela fica ótimo. Mas, em qualquer lugar que não seja um desfile, o fiasco parece inevitável. Brilhos: Paetês definitivamente vieram para ficar, mas em excesso comprometem qualquer produção. Ideal é apostar nas plaquinhas luminosas em bordados, detalhes ou acessórios.