Funcionária da Supervia é atropelada por trem no centro do Rio

Texto atualizado às 18h09.

SÃO PAULO - Uma funcionária da Supervia, concessionária que administra o sistema de trens do Rio de Janeiro foi atropelada por uma composição no início da tarde desta quarta-feira, 26. Segundo a companhia, a maquinista Tatiana Cristina Lopes da Silva, de 29 anos, sofreu ferimentos no baço.

A vítima atravessava a via férrea, próximo à estação Central do Brasil, no centro da capital fluminense, quando foi atingida pelo trem. O atropelamento aconteceu às 12h30 na plataforma 8. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na Praça da República, também no centro do Rio. Tatiana permanece internada e seu estado de saúde é estável.

A composição, do ramal Japeri, não precisou ser recolhida e nem os passageiros transferidos para outro trem. Segundo a Supervia, por tratar-se de um terminal, todos os usuários desembarcaram na estação, o que facilitou o atendimento da ocorrência.

O acidente não interferiu na circulação dos trens. A concessionária diz que assistentes sociais prestam apoio à vítima.

Falhas. Esta é a segunda falha em composições da Supervia em menos de 24 horas. Nesta terça-feira, 25, um trem do mesmo ramal - Japeri-Central do Brasil - descarrilhou na chegada à estação Madureira, zona norte do Rio. Dezesseis pessoas ficaram feridas.

Com o descarrilamento do último vagão, a composição bateu contra duas pilastras da parada. Uma das entradas da estação chegou a ser interditada por motivo de segurança.

A concessionária disse que instaurou uma comissão interna para apurar as causas do acidente e o laudo será concluído em até 30 dias. Já a Agetransp, agência reguladora dos transportes sob concessão no estado do Rio, informou que enviou fiscalização ao local e abriu boletim de ocorrência para apurar os motivos do descarrilamento.