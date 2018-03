Funcionária de estacionamento cai em bueiro no aeroporto do Galeão

SÃO PAULO - Daiana Santos de Almeida, de 20 anos, caiu em um bueiro sem tampa com 1,5 metro de profundidade, no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão). Ela teve um dos braços imobilizado.

O acidente, no começo da madrugada desta quinta-feira, 15, ocorreu quando a jovem, funcionária da empresa VS Parking, caminhava do terminal 1 para o terminal 2 do aeroporto. O trajeto feito por Daiana é atalho entre os dois terminais e é percorrido por muitos trabalhadores do local.

Um segurança da área externa do aeroporto socorreu a vítima, que foi levada para o posto médico local e transferida de táxi para o pronto-socorro do Hospital de Bonsucesso.