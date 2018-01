Funcionária de lotérica acusada de fraude será ouvida hoje

Uma funcionária da lotérica Esquina da Sorte, em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, será ouvida na tarde desta quinta-feira, 25. A lotérica é investigada por não registrar um bolão ganhador do prêmio da Mega-Sena do último sábado, 20.

Segundo depoimento do proprietário da lotérica, José Paulo Abend, de 49 anos, feito na tarde de ontem para o delegado Clovis Nei da Silva, da 2º delegacia de Polícia da cidade, a funcionária do estabelecimento esqueceu de registrar a aposta que seria sorteada no concurso 1.155. De acordo com o delegado, durante o depoimento o dono da lotérica acusou a funcionária de não registrar outros dois bolões.

Aben também entregou, segundo o delegado, um vídeo da lotérica mostrando uma moça no interior de uma sala que supostamente seria de uma lotérica. Ela remexe em alguns papéis numa gaveta, por volta das 21 horas do sábado.

Segundo o delegado, que já viu as imagens, a suposta funcionária coloca as mãos na cabeça após olhar para o interior de uma gaveta, com horário por volta das 21 horas do sábado, pouco tempo depois do sorteio da Mega-Sena.

Para o delegado ainda não é possível definir através desse vídeo se ela realmente esqueceu ou não de registrar os bolões, versão dada pelo proprietário.

Além da funcionária, que dará depoimento às 14 horas, o delegado também pretende ouvir outros funcionários da lotérica e mais algumas das vítimas.

O dono da lotérica disse que também foi prejudicado pela aposta não feita nos números da Mega-Sena sorteados no sábado pela Caixa Econômica Federal. "Estou me sentindo envergonhado, lesado, sou uma das vítimas", lamentou, ao sair da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Novo Hamburgo, depois de prestar depoimento.