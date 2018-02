Funcionário é assaltado no saguão do Teatro Cultura Artística Um funcionário do Teatro Cultura Artística, que fica na Rua Nestor Pestana, no centro de São Paulo, foi assaltado quando entrava no saguão da casa de espetáculos, no início da tarde desta terça-feira, 17. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), por volta das 13h30, dois assaltantes avistaram o funcionário sacando dinheiro em uma agência bancária próxima ao teatro e o seguiram até o saguão, onde anunciaram o assalto. A dupla fugiu com o dinheiro e ninguém se feriu.