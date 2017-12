Funcionário morre após queda de elevador em colégio em SP Um homem morreu e outro ficou ferido após a queda de um elevador no Colégio Liberdade, no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, nesta terça-feira, 27. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o acidente ocorreu por volta das 11h30. De acordo com a SSP, os dois funcionários do Colégio estavam fazendo obras de reparo no fosso do elevador, quando foram surpreendidos com a queda do equipamento. A vítima fatal, identificada como José Mindóia da Silva Filho, de 31 anos, foi parcialmente esmagada. Segundo informações do 1º DP da Sé, que registrou o caso, o sobrevivente, G.S, de 39 anos, disse ter ouvido o barulho do elevador caindo e avisou José Mindóia, que ainda tentou escapar. O corpo da vítima foi encontrado metade para fora do fosso. G.S., funcionário sobrevivente, foi encaminhado ao Hospital Municipal Vergueiro, que se recusou a passar informações por telefone sobre seu estado de saúde. A perícia permanecia nesta tarde no Colégio Liberdade para apurar as razões do acidente.