Funcionário municipal é morto a tiros na Baixada Fluminense O secretário administrativo do Posto de Saúde Mocajá, no município de Japeri, Baixada Fluminense, foi morto a tiros na madrugada de hoje, quando voltava para casa. Getúlio Fernandes de Amorim, de 36 anos, que estava no seu carro, tinha quatro marcas de bala pelo corpo e morreu na hora. A polícia suspeita que o crime seja por motivo de vingança, já que Amorim estava com todos os seus documentos e dinheiro. O assassinato ocorreu na Avenida Tancredo Neves, que é muito movimentada, mas o crime não teve testemunhas.