Funcionários da Gol decidem fazer paralisação no dia 13

São Paulo, 2 - Trabalhadores da companhia aérea Gol marcaram uma paralisação de 24 horas para o próximo dia 13 de agosto. Os funcionários da empresa reivindicam melhores salários, plano de saúde, fim do excesso de jornada e assédio moral.

A presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), Selma Balbino, disse que a iniciativa dos funcionários, além de ser resultado dos problemas internos da Gol, também está relacionada à lenta fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Agência Nacional em Aviação Civil (ANAC).

"Não podemos esquecer que as multas aplicadas pelo MTE e ANAC são tão baixas, que acabam se tornando um incentivo ao desrespeito à legislação trabalhista e à regulamentação profissional", afirmou.

A companhia aérea Gol terá de dar explicações à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre a razão dos atrasos e cancelamentos de voos registrados desde o final de semana. Entre 0h e às 18 horas de hoje, 53.9% dos 622 voos da companhia sofreram atrasos. Outros 77 (12.4%) foram cancelados. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 1772 partidas previstas em todo o país, 454 (25.6%) tiveram atraso e 103 (5.8%) foram canceladas. A companhia informou que alguns membros das tripulações atingiram o limite de horas de jornada de trabalho previsto na regulamentação da profissão e foram impossibilitados de seguir viagem, gerando um efeito em cadeia. A Gol também ressaltou que o fim de semana foi atípico, com retorno de férias escolares.