Funcionários da Secretaria da Fazenda protestam em SP Cerca de 40 funcionários da Secretaria da Fazenda fazem um protesto na Avenida Rangel Pestana, em frente à sede da secretaria, no centro de São Paulo, desde as 8 horas desta manhã. Os manifestantes reivindicam reajuste salarial e uma reestruturação nas carreiras, já que as gratificações de direito não estão sendo pagas para a área técnica. Uma assembléia deve ser realizada ainda esta manhã. O atendimento ao contribuinte funciona normalmente. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito está lento na região.