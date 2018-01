Funcionários da viação Santo Amaro voltam ao trabalho em SP Os motoristas e cobradores da viação Santo Amaro, que atende a zona sul da capital paulista, voltaram ao trabalho no início desta tarde. Eles paralisaram as atividades desde a noite de ontem, em protesto contra o não pagamento dos tíquetes-refeição. O Plano de Auxílio a Empresas em Situação de Emergência (Paese) da São Paulo Transporte (SPTrans) foi acionado esta manhã para cobrir as três linhas prejudicadas. Os 89 ônibus da empresa foram substituídos por 46 ônibus do plano. Já os funcionários da viação Ibirapuera, que paralisaram as atividades pelo mesmo motivo, continuam de braços cruzados. O Paese cobre todas as sete linhas da empresa, com 120 carros.