Funcionários de hotel roubavam dados de cartões no Rio O gerente Sérgio Tapler, 45 anos, e o caixa de bar, Marcos André Ribeiro, 35, foram detidos em flagrante na noite de quinta-feira quando capturavam informações do cartão de crédito de um cliente em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Agentes Delegacia Especial de Atendimento a Turistas (Deat) realizarão a prisão dos funcionários, após queixas de vítimas que tiveram seus cartões usados por terceiros. Os policiais se infiltraram entre os hóspedes e freqüentadores do bar e flagraram a ação da dupla. Tapler e André admitiram integrar a quadrilha há seis meses. Eles contaram que começaram a capturar os dados dos cartões a pedido de um outro funcionário do hotel, que está sendo investigado. A polícia ainda tenta identificar outros integrantes da quadrilha que pode continuar operando em hotéis e restaurantes freqüentados por turistas na orla da zona sul do Rio.