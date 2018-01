Funcionários de lanchonete são mantidos reféns por mais de 5h

Dez funcionários da lanchonete Habib?s do Morumbi, na zona sul de São Paulo, ficaram em poder de um trio de assaltantes durante 5h30, entre as 4 horas e 9h30 de ontem. A polícia cercou a área. Houve uma troca de tiros na Avenida Giovanni Gronchi e perseguição aos criminosos pelas ruas da região. Um ladrão morreu, outro foi preso e o terceiro fugiu. Um refém quebrou o pé. Segundo a polícia, os assaltantes invadiram a lanchonete e, conforme os funcionários chegavam para trabalhar, eram dominados e trancados no refeitório, no piso superior. Todos ficaram sob a mira de revólveres. Em um ato de desespero, um segurança do Habib?s pulou a janela lateral e quebrou o pé. Ele passa bem. A gerente da lanchonete, que preferiu não se identificar, viveu momentos de pânico. A jovem foi a única agredida pelos criminosos, por não saber o segredo do cofre. Segundo ela, os ladrões sabiam o seu nome. Ela contou que os assaltantes puseram um cinto de couro em volta do seu pescoço, como se fosse uma coleira, e apertaram. As marcas podiam ser vistas cinco horas após a agressão. Uma arma foi colocada dentro de sua boca e ela recebeu ameaças. "Eles (ladrões) disseram que iam abrir o cofre com a minha cabeça." ALARME DE BANCO De acordo com os soldados da 6ª Companhia do 16º Batalhão da PM, o alarme de uma agência bancária do Santander, ao lado do Habib?s, teria disparado acidentalmente às 9 horas de ontem e, por isso, uma viatura foi até o local. Ao chegar, os PMs perceberam que se tratava de um assalto à lanchonete. Ouviram gritos e a porta principal da loja estava trancada. A assessoria do Santander não quis comentar sobre o disparo do alarme. A troca de tiros começou em seguida, na Giovanni Gronchi, e só terminou na Rua Sussumo Hirota, próximo da entrada da Favela de Paraisópolis. Um dos assaltantes foi baleado e morreu a caminho do Hospital do Campo Limpo. Rafael Carvalho Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante. Com ele, a polícia encontrou uma pistola e um revólver calibre 38. O dinheiro roubado, R$ 1.800, entre tíquetes, moedas e notas, foi recuperado. O carro dos bandidos, um Fiat Tipo prata, foi abandonado próximo do Habib?s e apreendido. O delegado de plantão se recusou a dar mais detalhes, como a ficha criminal dos envolvidos. Um trabalhador de um prédio vizinho à lanchonete contou ter visto o segurança do Habib?s pular a janela. "Foi uma cena horrível. Teve tumulto e um monte de gente se juntou para levá-lo ao hospital." O mesmo empregado contou que, após a chegada dos policiais, parte dos reféns chorava muito. A assessoria de Imprensa do Habib''''s informou que não havia clientes na loja no horário da invasão - e a loja abriu normalmente.