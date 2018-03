Funcionários de loja são mantidos reféns em Cariacica Funcionários da Ponto Quente, uma loja de eletrodomésticos, foram feitos refém, na manhã de sábado, por quatro assaltantes que invadiram o galpão da empresa no bairro Dom Bosco, em Cariacica, no Espírito Santo. Nas duas horas em que os 30 empregados da loja estiveram retidos, mais de 70 policiais participaram das negociações com os criminosos, entre eles Policiais Militares e homens do Batalhão de Missões Especiais. Até um helicóptero foi usado na operação para isolar o local e ajudar na operação. Segundo fontes, os assaltantes se assustaram com a movimentação da polícia e exigiram a presença da imprensa e de um advogado para soltar os reféns e se entregar. Não houve feridos no assalto. Os criminosos foram levado para Departamento de Polícia Judiciária de Cariacica. A grande movimentação de policiais atraiu a atenção de centenas de moradores e comerciantes do bairros.