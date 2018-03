Funcionários incendeiam ônibus por medo de perder emprego Um ônibus, da Viação Campo Limpo, de Embu, na Região Metropolitana de São Paulo, foi incendiado na manhã deste sábado sobre a Ponte Bernardo Goldfarb, na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis funcionários da empresa, que perdeu a licença para operar, atearam fogo no ônibus, por volta das 10 horas, por medo de perder o emprego. Policiais, que estiveram no local, confirmaram que não há nenhuma ligação com os recentes ataques a ônibus atribuídos à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Acidente Três pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente que envolveu um carro e um ônibus na manhã deste sábado, 22, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 6 horas na região de Parelheiros. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).