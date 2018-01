Funcionários públicos realizam manifestações em SP Cerca de trezentos servidores municipais estão concentrados na Praça Oswaldo Cruz, perto da Avenida Paulista, onde realizam manifestação por melhores salários. Segundo a CET, o protesto começou por volta do meio-dia quando apenas trinta pessoas estavam no local. Na Avenida Paulista, cerca de quinhentos funcionários da Justiça Federal fazem passeata, com o apoio de dois carros de som. Eles ocupam a calçada e a faixa da direita da rua e seguem no sentido Consolação.