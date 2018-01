Funcionários que trabalham na duplicação da Rodovia dos Tamoios entram em greve

SÃO PAULO - Funcionários que trabalham na duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-99), principal acesso ao litoral norte do Estado de São Paulo, entraram em greve e paralisaram os serviços na manhã desta terça-feira 10, quando estava prevista a visita do governador Geraldo Alckmin (PSDB) à pista para a entrega de um novo trecho concluído da obra.

As obras foram paralisadas às 5h quando os funcionários interditaram a pista nos dois sentidos, na altura do km 22, em Jambeiro, perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Com o protesto, o evento de inauguração foi cancelado e o governador não compareceu à cerimônia.