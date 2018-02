Fundo da Defesa Civil receberá verba de multas O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação para que as multas - ou seja, sanções pecuniárias e penas restritivas com pagamento de fiança determinadas pela Justiça de Santa Catarina - sejam depositadas no Fundo da Defesa Civil para ajudar as vítimas das enchentes. Os processos devem ter seus prazos suspensos até o início de 2009.