Funk e samba na homenagem de Daniela Mercury ao Sudeste Puxando o Triatro, um trio que mescla o carnaval de Salvador com teatro, segundo Daniela Mercury -, a cantora recebeu Fernanda Abreu, o dançarino Carlinhos de Jesus e o cantor Adelmo Casé para uma homenagem ao Sudeste. Não faltaram sambas das antigas, como É hoje e Brasileirinho, e funks no repertório. Quando passou por seu camarote, Daniela teve o auxílio do sertanejo Daniel, que estava no espaço para convidados, nas músicas Canção da América - segundo ela, homenagem a Minas Gerais - e Os Amantes.