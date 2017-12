Funkeira acusada de agressão será intimada a depor, diz polícia

SÃO PAULO - A funkeira Verônica Costa, de 36 anos, será intimada a prestar esclarecimentos à polícia do Rio de Janeiro. Ela é acusada pelo marido, Márcio Costa, de torturá-lo. Segundo a assessoria da Polícia Civil, não há previsão de quando a cantora, que é ex-vereadora, deve comparecer ao 42º Distrito Policial, no Recreio dos Bandeirantes, onde o caso é investigado.

O marido de Verônica prestou queixa contra ela na noite de terça-feira, por tentativa de homicídio. Márcio disse na delegacia que a mulher, o irmão, a irmã e o padrasto dela teriam amordaçado, amarrado mãos e pés com correntes e vedado seus olhos, antes de iniciarem a sessão de espancamento na noite do dia anterior, na residência onde viviam.

O empresário ainda afirmou que jogaram no corpo dele um produto inflamável, possivelmente querosene, e ameaçavam atear fogo. O motivo da tortura, segundo Márcio, seria a desconfiança de Verônica de que ele tenha uma amante e estaria se apropriando de alguns bens dela.

Na tarde de terça, Márcio conseguiu deixar a casa, após pular o muro, e pedir ajuda a vizinhos. Antes do registro da ocorrência, o empresário passou pelo Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito, pois apresentava vários ferimentos no corpo. A Polícia Militar afirma que não foi acionada pelo empresário.

Ontem, Márcio deu entrada no Hospital Pasteur, no Meier, na zona norte da cidade. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital, Márcio está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e tem queimaduras de segundo grau no rosto, corpo, perna, abdômen e tórax. O estado de saúde do empresário é estável e ele respira sem a ajuda de aparelhos. A assessoria de imprensa do hospital informou ainda que Márcio fará curativos para as queimaduras. O procedimento será realizado no centro cirúrgico do hospital, pois o paciente será anestesiado.