Funkeiro é preso com adolescente que saiu de casa no Rio

Policiais da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, encontraram uma adolescente que estava fora de casa havia dois meses. Ela estava junto com o cantor de funk Walmor Cerqueira Santos Junior, de 27 anos, que foi preso.

A garota de 15 anos trabalhava como dançarina nos shows de Santos e foi encontrada na última sexta-feira. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira, 28. Segundo a Polícia Civil, o cantor publicou na internet imagens da menina o beijando e também a uma outra menor. A mãe de uma das jovens fez um registro de crime de cárcere privado na 74.ª Delegacia de Polícia (Alcântara) contra o funkeiro.

O cantor disse que pagava R$ 100 às adolescentes por cada apresentação. Ele foi autuado no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por produzir, reproduzir, dirigir, fotografar e filmar cenas pornográficas, envolvendo adolescente.