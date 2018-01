Furnas reestabelece energia em municípios fluminenses Os técnicos de Furnas Centrais Elétricas conseguiram resolver no começo da madrugada de hoje o problema técnico que interrompeu por quase quatro horas o fornecimento de energia elétrica para vários municípios da região norte fluminense. A assessoria de imprensa de Furnas informou que o defeito ocorreu num cabo de alta tensão que leva energia da subestação da Usina Térmica da empresa, em Campos, para quatro linhas do sistema de distribuição da Ampla, concessionária responsável pela distribuição de energia para municípios do interior do estado. A interrupção do sistema deixou parcialmente sem luz, das 19h15 de sábado à 1h da madrugada de hoje, a cidade de Campos e os municípios de Cardoso Moreira, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. A assessoria de Furnas informou ainda que, assim que o problema ocorreu, as equipes de plantão foram rapidamente acionadas. Elas trabalharam durante quatro horas para localizar o defeito e normalizar o abastecimento. A Ampla Energia e Serviços divulgou nota informando que, durante a interrupção do sistema de Furnas, fez diversas manobras na sua rede elétrica, através da subestações de Macabu e Mombaça, para garantir o fornecimento de energia para clientes essenciais, entre eles, hospitais e delegacias de polícia.