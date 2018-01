Furunfunfum lança CD para pequenos foliões O grupo de teatro infantil Furunfunfum, comandado há 12 anos pelos atores e músicos Marcelo e Paula Zurawski, faz hoje, na Livraria da Vila, um pocket show de lançamento oficial do CD Bloco do Furunfunfum, com marchinhas de carnaval. Os pais devem levar as crianças fantasiadas. Na Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena. Das 15 às 17 h.