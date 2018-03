Futebol vintage presentes para ele O nome da franquia diz tudo sobre seu conceito. Nas lojas Roxos e Doentes, os fanáticos por futebol se esbaldam com o estoque de materiais especiais para a prática (ou apreciação) do esporte mais popular do país. Na unidade do Santana Parque, há um belo acervo de camisas oficiais. Você encontra edições vintage de camisas de times paulistanos a partir de R$ 109. Santana Parque. 2208-2343.