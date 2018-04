Gabeira acusa o governador de fazer pacto com o tráfico O candidato do PV ao governo do Rio, Fernando Gabeira, acusou o candidato à reeleição, Sérgio Cabral (PMDB), de ter feito um pacto com traficantes para a instalação do Programa de Aceleração do Crescimento no conjunto de favelas do Alemão. "Houve um acordo tácito: não vamos intervir militarmente, mas vamos construir as obras do PAC. Com a instalação de UPPs em outros lugares, a concentração (de traficantes) acaba se dando em áreas como o Alemão." "Em sã consciência, ele não pode ter dito isso. É tão desrespeitoso que prefiro não comentar", reagiu Cabral. GABRIELA MOREIRA / RIO