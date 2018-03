Gabeira reitera que não quer DEM em sua chapa Pré-candidato ao governo do Rio pelo PV, Fernando Gabeira reiterou não querer o DEM na chapa, porque seus eleitores não aceitam compor com o ex-prefeito Cesar Maia como candidato ao Senado. Ele vai "examinar plano B" se o PSDB também deixar a aliança. A alternativa é disputar a reeleição como deputado. Sua posição dificulta a campanha do tucano José Serra à Presidência, emperrada no Rio por desentendimentos entre o PV e o DEM.