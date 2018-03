Gabrovo, na Bulgária, torce por vitória de Dilma Na pequena cidade de Gabrovo, no interior da Bulgária, há grande expectativa com a eleição brasileira. A cidade no meio das montanhas dos Bálcãs é o local de origem do pai de Dilma, Petar Russév, que deixou a Bulgária em 1930. Hoje, sofrendo com a saída diária de jovens e uma crise profunda, o prefeito da cidade, Nicolai Sirakov, aposta numa vitória de Dilma para transmitir a seus cidadãos a ideia de que a população da cidade tem do que se orgulhar. "Não ganhamos no primeiro turno por pouco. Tenho acompanhado diariamente o que ocorre no Brasil e acho que não há como Dilma ser derrotada."