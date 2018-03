Galeão registra maior percentual de vôos atrasados

Boletim divulgado pela Infraero na tarde desta segunda-feira, 6, aponta que até as 15h30, de 1.162 vôos programados no País, 133 atrasaram mais de uma hora (11,4%) e 113 foram cancelados (9,7%). Pela manhã, o Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, ficou fechado das 8h32 às 10h52, por conta de um forte nevoeiro. Até as 15h40, das 46 partidas programadas, o terminal acumulou 14 atrasos e 22 cancelamentos. Quanto às chegadas, o aeroporto contabilizou atrasos em 11 dos 42 pousos previstos. Outras 21 chegadas foram canceladas. O Aeroporto do Galeão, também no Rio, que recebeu sete vôos que pousariam no Aeroporto Santos Dumont e operou por instrumentos do início da manhã até as 13h30, por conta do mau tempo, apresentou o maior percentual de atrasos: 21,5% das operações. Dos 107 vôos previstos, 12 sofreram atrasos superiores a uma hora. Outros 12 vôos foram cancelados (11,2%). Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contabilizou o maior número de cancelamentos: 44 vôos, o que representa 28% dos 157 vôos programados. Outros sete vôos atrasaram. O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, registrou atrasos superiores a uma hora em oito dos 144 vôos previstos (5,5%). Cinco vôos foram suspensos. Já no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, 13 dos 77 vôos previstos operaram fora do horário e três foram cancelados. TAM A TAM prevê a transferência de 18 vôos do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta segunda-feira. Também serão canceladas outras 11 operações. Segundo a empresa, essas mudanças fazem parte do seu processo de readequação da malha aérea. Entre as suspensões, estão incluídos seis cancelamentos previstos para este mês que a empresa já havia anunciado na semana passada. A companhia pede ao passageiro que confirme seu vôos antes de ir ao aeroporto, pois podem ocorrer novas mudanças ao longo do dia. Os bilhetes dos vôos em questão devem ser alterados, com isenção de taxa administrativa, pela Central de Atendimento - pelo telefone (11) 4002-5700 ou 0800-570 5700. Vôos cancelados nesta segunda-feira: JJ 3168 - Foz do Iguaçu / Guarulhos / Aracaju JJ 3169 - Aracaju / Guarulhos / Foz do Iguaçu JJ 3174 - Congonhas / Galeão / Recife JJ 3184 - Curitiba / Galeão JJ 3185 - Galeão / Curitiba JJ 3186 - Foz do Iguaçu / Galeão JJ 3187 - Galeão / Foz do Iguaçu JJ 3701 - Brasília / Congonhas JJ 3702 - Congonhas / Brasília JJ 3710 - Congonhas / Brasília JJ 3715 - Brasília / Congonhas Vôos transferidos de Congonhas para Guarulhos nesta segunda-feira: JJ 3007 - Congonhas / Curitiba JJ 3009 - Congonhas / Curitiba JJ 3053 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3057 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3061 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3220 - Congonhas / Confins JJ 3224 - Congonhas / Confins JJ 3706 - Congonhas / Brasília JJ 3708 - Congonhas / Brasília JJ 3006 - Curitiba / Congonhas JJ 3008 - Curitiba / Congonhas JJ 3010 - Curitiba / Congonhas JJ 3050 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3106 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3213 - Confins / Congonhas JJ 3215 - Confins / Congonhas JJ 3223 - Confins / Congonhas JJ 3703 - Brasília / Congonhas