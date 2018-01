Galpões de antiga fábrica são implodidos na zona norte do Rio

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

RIO - Os antigos galpões da Cooperativa Central dos Produtores de Leite (CCPL), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Benfica, na zona norte do Rio, foram implodidos às 9 horas deste domingo, 8. O lugar dará espaço para a construção de 688 unidades habitacionais.

Foram usados 250 quilos de dinamite para implodir quatro prédios. Por questões de segurança, os moradores do entorno da antiga fábrica foram retirados de suas casas, a partir das 7 horas.

A circulação de trens do Metrô entre as estações Maria da Graça e Triagem, da linha 2, ficou interrompida por cerca de cinco minutos. Os passageiros foram comunicados sobre a paralisação e a liberação do sistema.

A implosão gerou cerca de 80 mil toneladas de entulhos. O material será utilizado para o aterro do terreno. A área de 50 mil metros quadrados também receberá espaços de lazer.