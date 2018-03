Ganhador da Mega-Sena milionária resgata prêmio no Rio Grande do Sul

O ganhador do maior prêmio da história da Mega-Sena, que chegou a mais de R$ 119 milhões e foi registrado em uma lotérica no Rio Grande do Sul, compareceu a uma agência da Caixa Econômica Federal na quinta-feira para resgatar o dinheiro. Segundo o sortudo, que apostou sozinho nas seis dezenas sorteadas, não é morador da cidade gaúcha de Fontoura Xavier, onde a aposta foi registrada.

Segundo a assessoria da CEF, o ganhador, que não quer se identificar, compareceu a uma agência de outro município gaúcho e aplicou todo o valor do prêmio em poupança. Por mês, o rendimento da aplicação chega em torno dos R$ 800 mil, segundo cálculo da CEF.