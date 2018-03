Ganhador da Mega Sena receberá R$ 170 mil por mês Um homem com idade aproximada de 40 anos e tido como apostador contumaz é o novo milionário da Mega Sena. Nesta segunda-feira, 29, ele apareceu em um das 27 agências da Caixa Econômica Federal (CEF), em Goiânia, para receber o prêmio. Não sacou o dinheiro, mas decidiu aplicar os R$ 25,8 milhões do prêmio em caderneta de poupança. Ele fez um jogo no valor de R$ 6,50 numa agência lotérica do bairro Eldorado, recentemente ocupado pela classe média emergente. Segundo Ivo Carlos Zecchin, superintendente regional da Caixa em Goiás, o novo milionário começou bem: o investimento renderá R$ 170 mil por mês e ainda terá isenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) nos próximos 90 dias. Nos últimos 17 dias, este é o segundo milionário em Goiás. No dia 11, um apostador de Aparecida de Goiânia ganhou R$ 52,8 milhões. Por trás dos R$ 77,8 milhões pagos em prêmios há outros ganhadores: "Nenhum dos dois novos milionários era nosso cliente antes do prêmio", disse Zecchin. "Mas agora passaram a ser e isso significa que a nossa meta a ser alcançada até o mês de dezembro já foi antecipada para o mês de agosto", disse ao Estado.