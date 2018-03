Ganhador da Mega-Sena retira o prêmio; próximo sorteio deve pagar R$ 2 mi

A pessoa que ganhou os quase R$ 5 milhões da Mega-Sena no último sábado compareceu nesta segunda-feira, 5, numa agência da Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio. Os números sorteados foram 10 - 21 - 26 - 29 - 32 - 38. O próximo sorteio deve pagar R$ 2 milhões.

O apostador acertou sozinho as seis dezenas e levou R$ 4.873.830,43. Após apresentar o bilhete, a pessoa foi orientada pelos especialistas do banco a dividir o dinheiro em diferentes formas de aplicação. Parte do dinheiro será destinado aos parentes do sortudo.

Ele contou que costuma fazer apostas de pequeno valor na Mega-Sena sempre. O bilhete foi comprado em Morretes, no litoral do Paraná. Já sorteio da loteria foi realizado em Igarapé, Minas Gerais.

Próximo concurso. Nesta quarta-feira, 7, o prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as dezenas da Mega-Sena. Apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, em qualquer lotérica do País.