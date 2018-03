Ganhador de R$ 5 mi tem até hoje para retirar prêmio Procura-se um milionário em Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo, no Vale do Paraíba. Um dos vencedores do concurso 1.055 da Mega-Sena tem até o fim da tarde de hoje para retirar o prêmio de R$ 5,2 milhões em qualquer agência da Caixa Econômica Federal do País. O sorteio foi realizado no dia 11 de março e também premiou um morador de Capivari, a 137 quilômetros da capital, que já retirou a sua parte, que era do mesmo valor. Enquanto o milionário desconhecido não dá sinal de vida, na lotérica onde ele apostou um cartão com os números 12 - 15 - 16 - 20 - 27 - 32, o movimento duplicou. "Passei a fazer minhas apostas só aqui e não me importo de atravessar parte da cidade", diz a professora aposentada Marly Prado. Segundo Edgard Fernando Cicino, dono da lotérica, que fica em um hipermercado à beira da Rodovia Presidente Dutra, as apostas aumentaram em torno de 20%. "Pode até ser que o ganhador não seja da cidade porque muitos motoristas que trafegam pela Dutra param para fazer apostas", diz Cicino, mesma opinião do caminhoneiro Vanderley Antonio Francisco. Segundo a Caixa Econômica, trata-se do maior prêmio esquecido na história das loterias. Em 2008, mais de R$ 111 milhões não foram resgatados, a maior parte referente a prêmios secundários, como quina ou quadra da Mega-Sena. Caso o sortudo não apareça, o dinheiro será destinado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).