Ganhador do concurso da Quina ainda não retirou prêmio Um apostador que acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 1734 da Quina ainda não retirou o seu prêmio de mais de R$ 1 milhão. O sorteio aconteceu na última terça-feira, dia 3, na mesma noite que Diego Gasques, o Alemão, recebeu a considerável quantia ao vencer a sétima edição do "reality show Big Brother Brasil". Mas diferentemente de Alemão, esse outro "jogador" provavelmente ainda não se deu conta que também ficou milionário. "Não tem como a gente saber quem foi, mas provavelmente foi alguém que fez um ou dois joguinhos pessoais e não um bolão, pois a aposta foi feita na máquina que as pessoas pagam contas", disse Lídio Perez, proprietário da Gato Loterias, no centro de Santos, onde a aposta foi feita. Perez explica que os clientes que entram na fila destinada aos pagamentos, geralmente mais lenta que as demais, não têm muito o hábito de jogar na loteria e por isso até esquecem de conferir os bilhetes. "Às vezes as pessoas vão pagar contas e acabam fazendo um ou dois joguinhos para levar de troco", afirmou. O concurso 1734 da Quina estava acumulado e por isso o prêmio chegou ao valor de R$ 1.058.543,54. As dezenas sorteadas foram: 12-40-60-69-77.