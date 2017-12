Gari é agredido enquanto trabalhava na Praia do Leme O gari da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) Mauricio Luciano da Silva, de 36 anos, foi agredido neste domingo, 8, por dois homens quando trabalhava na Praia do Leme. A agressão ao gari aconteceu por volta das 14 horas. Os dois homens estavam jogando uma partida de futevôlei, quando um trator da Comlurb se aproximou. Eles reclamaram que a equipe de limpeza estava atrapalhando e que deixasse o local. Segundo a polícia, houve uma discussão e o gari foi agredido. Um dos dois agressores fugiu pelo meio da multidão. A polícia informou que o homem detido, Fabiano Costa e Silva, 30 anos, e o agredido foram prestar depoimento, na 12ª Delegacia de Polícia (DP), em Copacabana, que investiga do caso. O agressor foi autuado pelo crime de lesão corporal. Como não houve testemunhas, os dois foram liberados em seguida.